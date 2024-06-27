Стратегию Frostpunk 2 внезапно перенесли

Компания 11 Bit Studios опубликовала обращение к игрокам в своих соцсетях. Разработчики объявили о переносе стратегии Frostpunk 2 на два месяца — теперь игра выйдет 20 сентября на ПК и консолях вместо 25 июля.

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В своём посте авторы отметили, что очень серьёзно подошли к отзывам с закрытой беты, которая проходила в середине апреля. В конечном итоге разработчики пришли к выводу, что игре необходим перенос для того, чтобы конечный продукт соответствовал ожиданиям игроков и находился в своём наилучшем состоянии. Авторы принесли извинения геймерам, которые надеялись сыграть в стратегию уже в конце июля, однако для них это была вынужденная мера.

Frostpunk 2 — продолжение популярной стратегии в жанре постапокалипсиса. Действие игры развернётся в начале альтернативного XX века, когда во всём мире произошло сильное похолодание. Геймерам предстоит построить город и уберечь его жителей, исследуя технологии и пытаясь угодить различным фракциям.