Лучшие эмуляторы Nintendo DS на ПК, Android и iOS

Nintendo DS — оглушительно популярная, но уже не молодая платформа, и раздобыть физическую копию устройства становится все тяжелее. К счастью, приобщиться к библиотеке отличных игр можно при помощи эмуляторов. Портал makeuseof.com рассказал о лучших приложениях для эмуляции DS.

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Лучший эмулятор: melonDS

Пожалуй, самый оптимальный вариант для тех, кто хочет играть в игры для Nintendo DS на Windows, Linux или macOS. melonDS получает регулярные обновления, поддерживает Wi-Fi и способен эмулировать DSi, что дополнительно расширяет библиотеку игр. Приложение потребует чуть большей настройки, чем некоторые из других вариантов, но его функционал и оптимизация компенсируют этот недостаток.

Обязательно прочитайте руководство по конфигурации melonDS: возможно, вам понадобится скачать дополнительные файлы для эмуляции DS и DSi. У многих пользователей игры не загружаются дальше первого экрана, если не загрузить системные файлы и не настроить пути для них.



Альтернатива для ПК: DeSmuME

Достаточно старый эмулятор, разработка которого началась еще в 2006 году. DeSmuME не может похвастать частью функций meloDS, вроде Wi-Fi и поддержкой DSi, но, несмотря на это, заслуживает внимания благодаря стабильной производительности и точности рендеринга. Помимо этого, DeSmuME великолепно работает на Linux.

Лучший эмулятор на Android: DraStic

Хотя melonDS предлагает неофициальную поддержку Android, изначально приложение не предназначено для этой системы. Именно поэтому самым верным вариантом для мобильных устройств будет DraStic — мощный эмулятор, который рендерит оба экрана Nintendo DS сторона к стороне. К тому же, для его установки не придется слишком возиться: он доступен в Play Store и поддерживает стандартный ассортимент файлов DS.

Лучший эмулятор на iOS: Delta

Наконец, Delta пригодится владельцам iPhone и iPad. Приложение поддерживает не только Nintendo DS, но и многие другие платформы Nintendo: NES, SNES, N64, GameBoy Color и Advance. Delta позволяет подключить к устройству контроллер, но играми также можно управлять и при помощи кнопок на тачскрине.