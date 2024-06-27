$87.81+0.5394.11+0.38
Войти в почту

Digital Foundry раскритиковала Elden Ring Shadow of the Erdtree за производительность

Технические специалисты из Digital Foundry выпустили разбор Shadow of the Erdtree для Elden Ring, где поругали новинку за проблемы с производительностью.

Digital Foundry раскритиковала Elden Ring: Shadow of the Erdtree
© Скриншот

Первым делом авторы из DF отметили, что в Elden Ring на PS5 частота кадров до сих пор продолжает падать ниже 60 FPS — даже в режиме с упором на ту же частоту. В этом случае приключение работает в динамическом разрешении от 1512p до 2160p. Частота кадров в среднем «застревает» на 50 FPS и временами опускается до 40 FPS. Частично с проблемами помогает VRR, но падения всё равно есть.

В новом регионе DLC игра работает в режиме графики на PS5 в 4К, а в режиме с поддержкой трассировки лучей — в 1620p. Но оптимизация этих режимов не стала лучше со времён релиза основной игры, частота кадров обычно составляет 30-40 FPS с падениями. Особенно яркие проблемы возникают в больших локациях — вроде замков (в режиме трассировки лучей), где FPS падает ниже 30 FPS. Иными словами, DF не советуют проходить игру и DLC в этих режимах.

Ситуация обстоит похожим образом и на Xbox Series X — даже в режиме с упором на производительность FPS «прыгает» от 45 до 60 FPS. К тому же частота кадров на Xbox иногда уступает PS5 на 5-8 FPS. Но зато на платформе лучше обстоят дела с VRR.

Проблемы с режимом трассировки лучей возникли и на Series X, причём падения ниже 30 FPS здесь можно заметить чаще, чем на PS5.

На Xbox Series S режим производительности работает в динамическом разрешении 1440p, опускаясь до 1008p (и 45 FPS). В режиме графики частота кадров часто опускается до 30 FPS.

На PC у игры дела с последней проверки DF тоже изменились не сильно — возникают сложности с распределением кадров и чрезмерной нагрузкой на процессор. Причём скачки FPS есть даже на мощных моделях — вроде Ryzen 7 7800X3D.

Иногда FPS и вовсе падает до нуля — на это жаловались многие игроки, и подобная ситуация была у DF (с моделями Ryzen 5 3600 и Core i9 10900K).

DF посоветовали разработчикам уделить больше времени технической составляющей своих игр, особенно на фоне их большой популярности у аудитории. И добавили, что технические проблемы в данном случае как раз часто возникают из-за отсутствия оптимизации, а не оборудования самих игроков.

Ранее FromSoftware выпустила обновление с калибровкой баланса Shadow of the Erdtree, но технические сложности у игры, судя по жалобам пользователей, не исчезли.

Главные новости
Больше новостей
Игромания.ру: главные новости