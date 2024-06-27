Digital Foundry раскритиковала Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Технические специалисты из Digital Foundry выпустили разбор Shadow of the Erdtree для Elden Ring, где поругали новинку за проблемы с производительностью.

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Первым делом авторы из DF отметили, что в Elden Ring на PS5 частота кадров до сих пор продолжает падать ниже 60 FPS — даже в режиме с упором на ту же частоту. В этом случае приключение работает в динамическом разрешении от 1512p до 2160p. Частота кадров в среднем «застревает» на 50 FPS и временами опускается до 40 FPS. Частично с проблемами помогает VRR, но падения всё равно есть.

В новом регионе DLC игра работает в режиме графики на PS5 в 4К, а в режиме с поддержкой трассировки лучей — в 1620p. Но оптимизация этих режимов не стала лучше со времён релиза основной игры, частота кадров обычно составляет 30-40 FPS с падениями. Особенно яркие проблемы возникают в больших локациях — вроде замков (в режиме трассировки лучей), где FPS падает ниже 30 FPS. Иными словами, DF не советуют проходить игру и DLC в этих режимах.

Ситуация обстоит похожим образом и на Xbox Series X — даже в режиме с упором на производительность FPS «прыгает» от 45 до 60 FPS. К тому же частота кадров на Xbox иногда уступает PS5 на 5-8 FPS. Но зато на платформе лучше обстоят дела с VRR.

Проблемы с режимом трассировки лучей возникли и на Series X, причём падения ниже 30 FPS здесь можно заметить чаще, чем на PS5.

На Xbox Series S режим производительности работает в динамическом разрешении 1440p, опускаясь до 1008p (и 45 FPS). В режиме графики частота кадров часто опускается до 30 FPS.

На PC у игры дела с последней проверки DF тоже изменились не сильно — возникают сложности с распределением кадров и чрезмерной нагрузкой на процессор. Причём скачки FPS есть даже на мощных моделях — вроде Ryzen 7 7800X3D.

Иногда FPS и вовсе падает до нуля — на это жаловались многие игроки, и подобная ситуация была у DF (с моделями Ryzen 5 3600 и Core i9 10900K).

DF посоветовали разработчикам уделить больше времени технической составляющей своих игр, особенно на фоне их большой популярности у аудитории. И добавили, что технические проблемы в данном случае как раз часто возникают из-за отсутствия оптимизации, а не оборудования самих игроков.

Ранее FromSoftware выпустила обновление с калибровкой баланса Shadow of the Erdtree, но технические сложности у игры, судя по жалобам пользователей, не исчезли.