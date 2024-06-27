Фильм по Street Fighter выйдет 20 марта 2026 года

По информации издания The Hollywood Reporter, экранизация Street Fighter выйдет 20 марта 2026 года.

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О чём расскажет фильм по Street Fighter, не сообщается. Пока нет информации даже об актёрском составе, а недавно лента лишилась своих режиссёров в лице братьев Филиппу. Нового режиссёра пока не нашли.

Street Fighter — культовая серия файтингов и одна из прародительниц всего жанра. Первая игра серии вышла на аркадных автоматах в 1987 году и стала настоящим феноменом. За 36 лет по франшизе вышло более 20 игр, включая пять номерных частей и множество спин-оффов.