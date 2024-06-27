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Фильм по Street Fighter выйдет 20 марта 2026 года

По информации издания The Hollywood Reporter, экранизация Street Fighter выйдет 20 марта 2026 года.

Фильм по Street Fighter выйдет 20 марта 2026 года
© CAPCOM

О чём расскажет фильм по Street Fighter, не сообщается. Пока нет информации даже об актёрском составе, а недавно лента лишилась своих режиссёров в лице братьев Филиппу. Нового режиссёра пока не нашли.

Street Fighter — культовая серия файтингов и одна из прародительниц всего жанра. Первая игра серии вышла на аркадных автоматах в 1987 году и стала настоящим феноменом. За 36 лет по франшизе вышло более 20 игр, включая пять номерных частей и множество спин-оффов.

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