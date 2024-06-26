Игровая онлайн-платформа Roblox поработала с The Rolling Stones

Площадка онлайн-игр Roblox посотрудничала с рок-группой The Rolling Stones в рамках виртуального мира Beat Galaxy, разработанного компанией Universal Music Group.

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Пользователи смогут проходить интерактивную игру-раннер под хиты коллектива, соревноваться за призы и получать виртуальные товары от The Rolling Stones, сообщает PR Newswire. Онлайн-вселенная была создана компанией Supersocial.

«Перенос нашей музыки в виртуальный мир Beat Galaxy — это инновационный способ связаться с нашими новыми и уже имеющимися поклонниками», — поделились сами артисты.



Ранее Roblox устраивал коллаборации с такими звездами, как Lil Nas X , Элтон Джон и Ники Минаж. В марте прошлого года свой мир на платформе представила K-pop-команда TWICE.