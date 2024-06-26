«Смута» получила патч с поддержкой технологии FSR

Разработчики из CyberiaNova выпустили патч под номером 1.0.8. для ролевой игры «Смута». Одной из главных технических новинок стала технология AMD FSR, которая потенциально способна повысить частоту кадров. Также были исправлены различные проблемы, а в интерфейсе появился индикатор перезарядки.

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Гораздо интереснее выглядят изменения в так называемом геймдизайне «Смуты». Время перезарядки оружия дальнего боя было скорректировано, как и его кулдан, а поведение босса «Польский Шпион» изменилось. Также были исправлены различные проблемы в квестах. Например, в задании «Удар из Кремля» теперь нельзя столкнуться с ошибкой, когда вторая волна поляков не появлялась.

В графике исправили прозрачность парусов и отладочные текстуры, а коллизии для наклонных объектов были настроены заново. В местах, вроде воды под мостиком в Москве, отныне нельзя застрять. А ещё были исправлены общие ошибки и баги — с полным списком изменений можно ознакомиться в сообществе игры.

Пользователи в комментариях под патчноутом разделились на два лагеря. Кто-то поддерживает CyberiaNova и желает разработчикам успехов в дальнейшем исправлении багов, другие же называют текущий вариант «Смуты» бета-тестированием. Также игроки предлагают исправить различные другие баги, вроде проблемных теней в Москве.