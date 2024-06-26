Авторы Dragon Age: The Veilguard рассказали о фракциях и специализациях

Создатели Dragon Age: The Veilguard рассказали изданию Game Informer об особенностях фракций и специализаций в грядущем ролевом приключении.

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В игре пользователям будет доступно три класса — Воин, Маг и Разбойник. Каждый из них обладает своей боевой системой — к примеру, будут отличать сами атаки. Так, воин может швырнуть свой щит во врага, тогда как маг (если нажать на ту же кнопку) начнёт выпускать удар заклинанием.

У каждого класса будут и свои специализации:

Разбойник обладает тремя специализациями. «Дуэлянт» (The Duelist) позволит быстро атаковать врагов двумя клинками. «Диверсант» (Saboteur) использует ловушки и трюки, а «Рейнджер завесы» (Veil Ranger) устраняет противников с помощью лука;

Маг может использовать некромантию (Death Caller) или заклинания элементов природы (Evokers) вроде огня и льда. Ещё можно сражаться смешанным стилем из магических и обычных атак (Spellblade);

Воин может стать «Жнецом» (Reaper) и воровать жизнь у врагов с помощью клинков. Ещё можно стать «Чемпионом» с упором на тактическую защиту или взять в руки два клинка (Slayer).

Специализации поначалу не сильно повлияют на геймплей, их ценность будет повышаться в процессе прокачки персонажа и открытия новых навыков.

Отдельное внимание уделили и доступным фракциям, выбор которых влияет на разные элементы игры. В демо можно было присоединиться к Серым Стражам (Grey Wardens), Антиванским воронам (Antivan Crows), Дозору скорби (Mourn Watch), Теневым драконам (Shadow Dragons), Повелителям фортуны (Lords of Fortune) или Путешественникам вуали (Veil Jumpers).

Участник каждой фракции обладает уникальными предметами одежды, которые можно увидеть в катсценах — если герой при этом не будет облачён в броню. Кроме того, каждая фракция дарит три уникальные особенности.

К примеру, выбор Повелителей фортуны (фракция с уклоном в пиратскую тематику) сразу позволяет получить репутацию у этой группы. Она откроет доступ к дополнительному урону против наёмников и потребует меньших усилий для добивающих приёмов.

Ещё выбор фракции повлияет на имя и прошлое протагониста, условия его встречи с Варриком, как и их совместные путешествия. Авторы специально отметили, что игрок не может спасти мир в игре в одиночку — ему требуется помощь этих фракций.

В Bioware хотели избежать клише, когда для главной миссии нужно сперва собрать огромное число ресурсов. В этом случае персонажу придётся привлечь на свою сторону фракции, решив сперва их проблемы. С точки зрения сюжета этот ход показался авторам намного логичнее.

Компаньоны героя будут связаны с фракциями. При этом персонаж может иметь хорошие отношения с этими союзниками даже в том случае, если сама группа относится к протагонисту плохо. Правда, к Инквизиции из прошлой части, судя по всему, присоединиться не выйдет.

При желании игрок может изменить внешность в хабе («Маяк»). Однако поменять класс, детали прошлого и черты характера после старта игры уже не выйдет.

Релиз Dragon Age: The Veilguard намечен на эту осень для PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Ранее авторы RPG раскрыли свежие детали сюжета и объяснили смену названия.