Оригинальная Resident Evil появилась в магазине GOG — а скоро на площадке можно будет приобрести и Resident Evil 2 с Resident Evil 3: Nemesis.

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Стандартное издание игры доступно за 400 рублей, а ещё присутствует набор, куда входят все три части серии — его цена составляет 919 рублей (со скидкой в 17%). На странице второй и третьей игр отмечено, что их выход в GOG состоится в этом году.

Местная версия Resident Evil включает ряд разнообразных улучшений, а ещё она поддерживает современные PC-системы (Windows 10 и 11).

В частности, в игре улучили тайминг катсцен, рендер DirectX, настройки, как и убрали различные технические недостатки. Заодно Resident Evil поддерживает расширенные опции рендеринга и современные контроллеры — DualSense, Switch, Xbox и так далее.

Кроме того, хоррор доступен с 4 видами перевода — на английском, немецком, французском и японском языках. И ещё у него нет DRM-защиты.

Судя по всему, свежий рейтинг Resident Evil, который обнаружили в сети, как раз и касался релиза в GOG. Многие рассчитывали, что речь идёт о полноценном ремейке. Эту информацию, правда, опровергал один из инсайдеров.

Игра, кстати, появилась в «цифре» в своём первозданном виде на PC первый раз — в Steam, к примеру, продают именно HD-ремастер оригинала.

Ранее в GOG предупредили пользователей, что с 31 августа у них начнут удалять облачные сохранения, размеры которых превышают 200 МБ на одну игру.