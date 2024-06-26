Авторы Naraka Bladepoint готовят кроссовер с третьим «Ведьмаком»

Создатели Naraka: Bladepoint объявили, что в этом году в игре пройдёт кроссовер с Ведьмак 3: Дикая Охота — анонс сопроводили небольшим постером и объявлением:

© Скриншот

Будьте осторожны в тайнах землях Пердории, где монстры скрываются на каждом углу. С помощью Геральта из Ривии вы сможете победить их всех!



Судя по формулировке, в условно-бесплатной королевской битве в той или иной форме появится сам Геральт. Вероятно, что игроки смогут увидеть и тех самых «монстов» из вселенной «Ведьмака».

Точную дату релиза и подробности события пока что не сообщили, однако это далеко не первый кроссовер в истории Naraka Bladepoint. К примеру, только недавно было анонсировано появление Лары Крофт из Tomb Raider — героиня должна заглянуть в игру уже в этом августе.

Для самого третьего «Ведьмака» в конце мая вышел редактор модов REDkit, который уже успел получить свой первый патч. Причём в триквел серии с помощью модов уже добавили Вызиму из первой The Witcher и включиливозможность полётов на грифоне.

Ещё, кстати, недавно в сети появились кадры с площадки четвёртого сезона «Ведьмака» Netflix, где можно увидеть Лоренса Фишбёрна в роли вампира Региса. Релиз четвёртого сезона ожидается в 2025 году, а позже шоу получит пятый сезон — он станет заключительным.

Самого Геральта в последних двух сезонах играет Лиам Хемсворт («Голодные игры»). Причём первый ролик с новой версией героя уже встретили большой волной критики.