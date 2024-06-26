Мобильные Assassin's Creed, Death Stranding и Resident Evil провалились

За последние полгода на iPhone 15 Pro, компьютеры Mac и недавние версии iPad вышли некоторые большие игры — Assassin's Creed Mirage, Resident Evil 4, Resident Evil Village и Death Stranding. Несмотря на пиар-кампанию от Apple, проекты не снискали большой популярности на новых устройствах.

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Аналитические фирмы Appfigures и Appmagic проанализировали число загрузок игр в App Store и пришли к неутешительным результатам. По их данным, количество покупателей Assassin's Creed Mirage на устройствах Apple не достигло отметки в 3000 копий, хотя игру скачали более 123 тыс. раз. Лучший результат показала Death Stranding — её приобрели 10,6 тыс. человек. Что касается ремейка Resident Evil 4, то её приобрели 7 тыс. человек, а Resident Evil Village и того меньше — 5,7 тыс. геймеров.

В Appmagic отметили, что с мобильными портами крупных игр сложилась интересная ситуация. Покупатели флагманских устройств Apple вряд ли станут покупать премиум-игры на устройства компании, предпочтя приобрести их на консолях или на ПК с операционной системой Windows. А те, у кого нет за спиной мощного ПК или игровой приставки, вряд ли заплатят $ 50 за мобильный порт.