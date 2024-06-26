Forza Horizon 4 пропадет из магазинов 15 декабря

Создатели Forza Horizon 4 сообщили, что с 15 декабря игра пропадёт из магазинов и подписки Xbox Game Pass — причиной такого хода авторы назвали истечение сроков лицензионных соглашений.

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Пользователи, которые купили игру, смогут её запустить и после исчезновения — у неё будет работать как оффлайн режим, так и онлайн с мультиплеером. Это же касается и копий игры в рознице — их обладатели тоже не потеряют доступ к онлайну гонки.

А вот дополнения для игры уже начали исчезать из цифровых магазинов с 25 июня. Иными словами, до 15 декабря желающие смогут приобрести игру только в формате трёх изданий — стандартном, расширенном и «ультимативном». Отдельно купить DLC уже не выйдет.

Обладатели подписки Xbox Game Pass, которые покупали DLC, получат специальный жетон, чтобы не потерять доступ к своему дополнительному контенту. Его должны отправить через Xbox Message Center.

Заключительная серия гонок пройдёт в игре с 25 июля по 22 августа (Series 77), после этого пользователи уже не смогут получить доступ к плейлистам. Но зато позже всё ещё можно будет выполнять разные испытания и задачи.

Напоследок разработчики поблагодарили всех фанатов, которые поддерживали их творение. Изначально релиз Forza Horizon 4 состоялся в 2018 году на PC и Xbox One, а позже игра получила улучшенную версию для Xbox Series. При этом данная часть серии заработала высокие оценки журналистов и игроков.