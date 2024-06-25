По игре Genshin Impact выпустят эксклюзивный и мощный смартфон

Компания OnePlus выпустит субфлагманский смартфон Ace 3 Pro в коллаборации с разработчиками популярной игры Genshin Impact. Об этом сообщает портал Sportskeeda.

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Спецверсия смартфона OnePlus Ace 3 Pro будет посвящена персонажу Кирара из игры Genshin Impact. Кроме смартфона в зеленом цвете с крышкой из экокожи, в комплект войдут специальная коробка, а также набор аксессуаров в виде диорамы-подставки, открыток и стенда.

Презентация обычной и эксклюзивной версии OnePlus Ace 3 Pro пройдет в Китае 27 июня.

Известно, что смартфон получит флагманский чип Snapdragon 8 Gen 3, корпус из авиационного алюминия, до 24 ГБ оперативной и до 1 ТБ встроенной памяти, а также аккумулятор емкостью 6100 мАч с поддержкой зарядки мощностью 100 Вт.

Новинке также приписывают OLED-экран с разрешением 1,5K и тройную камеру с основным датчиком на 50 Мп. Судя по официально опубликованным постерам, OnePlus Ace 3 Pro будет похож на предшественника в этой линейке и на OnePlus 12R. Стоимость нового Ace 3 Pro пока не раскрывается. Появится ли эта модель за пределами Китая, не сообщается.