Ремейк Epic Mickey получил трейлер с датой релиза

THQ Nordic поделилась свежим трейлером Disney Epic Mickey: Rebrushed — ремейка оригинальной Disney Epic Mickey, вышедшей в 2010 году. В ролике объявили дату релиза, который состоится 24 сентября на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.

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В ролике появляется сам Уоррен Спектор — креативный директор Disney Epic Mickey, также известный в качестве одного из создателей System Shock. Он рассказал, что был крайне рад поработать со студией Purple Lamp и THQ Nordic над обновлённой версией приключений Микки Мауса. С ними может познакомиться и новое поколение игроков, которое Rebrushed порадует современной графикой и другими удобствами.

А ещё Disney Epic Mickey: Rebrushed получит лимитированное коллекционное издание. На него уже можно оформить предварительный заказ. Издание включает в себя фигурку Микки Мауса, подарочные открытки, стилбук, брелок. А за предзаказ игры в целом можно получить набор костюмов. Однако в российском сегменте Steam оформить предзаказ не получится, хоть издателем и выступает THQ Nordic.

Анонс Disney Epic Mickey: Rebrushed состоялся ранее в этом году. Игра появится на gamescom 2024 вместе с Gothic 1 Remake и Titan Quest 2.