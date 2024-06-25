Пиковый онлайн переиздания Beyond Good & Evil едва превысил 100 человек в Steam

Состоялся релиз юбилейного переиздания Beyond Good & Evil в честь 20-летия с выхода оригинала — правда, игроки практически не обратили внимание на новинку.

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На данный момент у неё нет обзоров на Metacritic, а пиковый онлайн переиздания в Steam составил лишь 120 человек. На платформе Valve Beyond Good & Evil собрала только пару небольших обзоров от пользователей. В них отметили, что игра хорошо работает на Steam Deck и не вызывает проблем с DRM в оффлайн-режиме.

Правда, одному из фанатов не понравилось, что частоту кадров в переиздании ограничили до 60 FPS, а ещё игра не поддерживает мониторы UltraWide. Кроме того, её нужно запускать из лончера самой Ubisoft.

Возникнет ли у аудитории интерес к переизданию в будущем — непонятно. Возможно, что кто-то ждёт появления розничных изданий, которые начнут продавать 12 июля.

В новую версию Beyond Good & Evil включили не только поддержку 60 FPS, но и 4К. Ещё в игре улучшили графику, управление и звук. Авторы добавили новые трофеи, функции автосохранения и сохранений для кроссплатформы.

Заодно в приключении появился режим ускоренного прохождения, юбилейная галерея и другой контент. Кроме того, в новой версии сюжета добавили связь с Beyond Good & Evil 2.

Само переиздание доступно для PlayStation, Xbox, Nintendo Switch и PC.