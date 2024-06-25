Утечка раскрыла скорое появление Лары Крофт в Dead by Daylight

Портал Eurogamer раньше срока опубликовал статью о скором появлении в Dead by Daylight Лары Крофт — текст анонса быстро удалили, однако фанаты успели его сохранить.

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Согласно данным СМИ, героиня заглянет в многопользовательский хоррор с 16 июля. Тогда как на тестовом сервере искательница приключений должна появиться уже сегодня, 25 июня.

За образец в данном случае взяли версию Лары из трилогии 2013 года — к статье заодно приложили скриншот с героиней в DbD, которая как раз выглядит в стиле тех игр Crystal Dynamics.

Ожидается, что Ларе в DbD посвятят отдельную главу, хотя конкретных деталей по этому поводу пока что нет. Вероятно, что вместе с героиней в экшен добавят и какие-то другие атрибуты серии Tomb Raider. Можно предположить, что свежая информация наверняка появится вместе с официальным анонсом.

Некоторых пользователей сети удивил подобный кроссовер, однако солидная часть фанатов оказалась рада появлению знакомой героини в хорроре.

В самой Dead by Daylight сейчас, кстати, проходит сезон, который был вдохновлён франшизой Dungeons & Dragons.В игру добавили карту «Забытые руины», киллера Векну и ещё одного выжившего.

Сейчас по самой серии Tomb Raider разрабатывают новую игру на движке Unreal Engine 5 и создают сериал для Amazon от автора «Дряни». Кроме того, в октябре на Netflix состоится премьера мультсериала о Ларе, где события продолжатся после Shadow of the Tomb Raider.