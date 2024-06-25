Опубликован ежедневный шифр для игры Hamster Kombat на 25 июня

Разработчики популярной мобильной игры Hamster Kombat обновили секретный шифр, который будет активен с 24 по 25 июня. Если игроки успешно расшифруют его, они получат бонус в размере одного миллиона монет, сообщает издание «Спорт-Экспресс».

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Секретные шифры и комбо-карточки в Hamster Kombat обновляются ежедневно. Для ввода шифра необходимо нажать на кнопку «Ежедневный шифр» на главном экране приложения. Если фон за хомяком становится красным, это означает, что игрок вошел в режим азбуки Морзе.

Шифр на 24-25 июня включает следующие символы: A – «. --», L – ». — . .», L – »--». Для расшифровки игроки должны нажимать на изображение с красным хомяком в соответствии с указанными знаками. Знак «.» означает быстрое нажатие, а «--» – длительное зажатие (2-3 секунды).

Бонусный код будет доступен до 22:00 по московскому времени, после чего будет представлен новый шифр.

Hamster Kombat – это вирусная криптоигра, в которой игрокам нужно зарабатывать очки нажатием на экран. Разработчики обещают, что после листинга на бирже внутриигровые монеты можно будет обменять на криптовалюту. Однако блокчейн-специалист Олег Лупиков предостерег россиян от чрезмерного оптимизма и посоветовал быть более осторожными со своими ожиданиями от игры. Похожего мнения придерживается и бывший глава Binance СНГ Владимир Смеркис.

У Hamster Kombat есть прямые конкуренты, среди которых криптоигры Blum, Catizen и другие.