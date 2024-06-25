Российская студия выпустила трейлер хоррора «Полигон Реальности»
Российская студия Dark Games DGG опубликовала новый трейлер хоррора под названием «Полигон Реальности», который выйдет в октябре этого года в Steam.
По сюжету игроки будут исследовать подземный комплекс и разгадывать загадки прошлого, а также встречаться с различными существами: от безобидных до опасных.
Обстановка будет изменяться в зависимости от действий игрока. Также от этого будут зависеть и концовки. Чтобы выжить геймерам придется учитывать особенности различных существ. В Steam уже можно скачать демо.
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