Издатель Counter-Strike в Китае мог намекнуть на выход новой операции в CS2

Турнирный оператор и издатель Counter-Strike 2 в Китае Perfect World мог по ошибке объявить дату выхода новой операции в шутере от Valve. Об этом сообщил пользователь Twitter под никнеймом GYotsuba.

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Как сообщил фанат игры, компания Perfect World обновила своё приложение, в котором появился раздел под названием «Оцените предыдущие операции в CS». Кроме этого, на данной странице написано «Большое событие? Завтра», что может намекать на выход новой операции в Counter-Strike 2 уже 25 июня.

По словам пользователя, в прошлом у Perfect World уже происходили подобные утечки, поэтому данную информацию можно считать достоверной.

Ранее игроки в Counter-Strike 2 были недовольны отсутствием обновления в шутере в честь 25-летия данной серии игр.