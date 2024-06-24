Авторы Zenless Zone Zero пообещали провести мероприятия в России в честь релиза

HoYoverse известна за Honkai: Star Rail и Genshin Impact, но уже 4 июля игроки смогут начать новое приключение в постапокалиптической вселенной Zenless Zone Zero. И в честь этого разработчики готовят реальные мероприятия, которые пройдут в течение лета в реальных городах: от Шанхая до Нью-Йорка и Лос-Анджелеса.

© HoYoverse

Но в HoYoverse не забыли и про Россию. Китайская компания пообещала, что офлайн-события на российских просторах пока ещё в процессе подготовки — поклонникам стоит следить за новостями.

Стоит отметить, что HoYoverse активно работает на российском рынке. Honkai: Star Rail и Genshin Impact получают русский текстовый перевод как внутри игры, так и за её пределами. Также компания проводит различные мероприятия и даже сотрудничала с известной пиццерией.

Расписание мероприятий (мир)

© HoYoverse

Фанаты игр HoYoverse просят разработчиков, чтобы они провели тематические мероприятия не только в Москве и Питере, но и в других городах-миллионниках. Кто-то заранее решил подготовиться к празднованиям и купил костюмы персонажей, чтобы устроить косплей-вечеринку.

К туру по городам в честь релиза Zenless Zone Zero HoYoverse приурочила и интересный ролик. В нём каверны (порталы) из игры появляются в реальном мире и позволяют перемещаться между реальными местами, но соваться в них самому точно не стоит.

Напомним, что ранее Zenless Zone Zero получила трейлер с обворожительной героиней Риной. Эта горничная использует магию и кукол с дистанционным управлением чтобы с лёгкостью расправляться с врагами.