Стримерша силой мысли одолела двух боссов в Elden Ring

Фанаты игр FromSoftware крайне хитры на выдумку и любят усложнять и без того трудные игры. Один из главных способов — прохождение без использования стандартных геймпада или клавиатуры с мышью. Однако стримерша Perrikaryal пошла ещё дальше и одолела двух боссов из дополнения Shadow of the Erdtree для Elden Ring лишь силой мысли.

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Для этого она надела на голову контроллер с гироскопом. Улавливать мозговые волны для управления позволило устройство электроэнцефалографии. Необычная технология требует от девушки сопоставить свои мозговые волны с синхронизированными входными сигналами. Она обучила мозг создавать волны, которые улавливаются гарнитурой и преобразуются в движения, атаки и другие элементы управления Elden Ring.

Первая победа над боссом из DLC была одержана в бою против Священного танцующего льва. Perrikaryal сосредоточена и почти не двигается, ведь любая неправильная мысль может нарушить связь стримерши с персонажем. Однако девушка не сдерживает эмоции после долгожданной победы. Сам босс, кстати, скрывает под собой двух танцоров, а не является настоящим зверем.

Вторым побеждённым боссом оказалась королева Реллана, Рыцарь Двойной Луны. Девушка также проявляла максимальную концентрацию, чтобы одолеть грозного противника. Вероятно, Perrikaryal хочет полностью пройти дополнение Shadow of the Erdtree без использования рук.

Многие пользователи скептически отнеслись к прохождениям стримерши и считают, что она прибегает к нечестным уловкам ради популярности. Однако Perrikaryal выпускала подробный ролик о работе её контроллера и даже приглашала знакомых, которым оказалось далеко до её уровня сосредоточенности на игровом процессе Elden Ring.

Релиз Shadow of the Erdtree состоялся 21 июня на PC, PlayStation и Xbox. Дополнение стало самым высокооценённым аддоном для игр, с чем разработчиков поздравили авторы «Ведьмака». А FromSoftware рассказала, что была крайне довольна коллаборацией с Джорджем Мартином для создания Elden Ring.