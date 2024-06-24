В зомби-боевик State of Decay 2 добавили умершего отца одного из поклонников

Симулятор выживания State of Decay 2 может похвастаться разнообразными выжившими, каждый из которых обладает собственными внешностью, предысторией и характером. Один из фанатов, который «одержим» этой серией, просил разработчиков добавить его покойного отца в список выживших. Игрок думал, что авторы из Undead Labs ограничились лишь именем персонажа, но на деле они сделали полноценного проработанного персонажа.

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Пользователь EmbarrassedBudget859 смог отыскать его спустя три года. Он до сих пор в шоке, что Undead Labs не просто дала персонажу имя отца игрока, но и сделала отличительные черты характера. Брюс Аллен Банкомб заведовал медицинским кабинетом, был «старым и усталым» — так описывают персонажа в игре.

EmbarrassedBudget859 заявил, что навсегда останется частью сообщества State of Decay. А разработчики поспешили рассказать о находке поклонника. Они оказались рады, что он смог найти виртуальную копию своего покойного отца.

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Простые игроки также оказались рады за EmbarrassedBudget859 и считают, что разработчики из Undead Labs крайне недооценены. Скорее всего, несёт ответственность за добавление персонажа дизайнер Джеффри Кард — именно его отметил в своей записи официальный профиль State of Decay.

Что касается будущего серии, то трейлер State of Decay 3 показали в рамках шоу Xbox Games Showcase 2024. Там можно увидеть атаку зомби и постапокалиптические машины, но дату релиза разработчики так и не назвали.