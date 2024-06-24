В зомби-боевик State of Decay 2 добавили умершего отца одного из поклонников
Симулятор выживания State of Decay 2 может похвастаться разнообразными выжившими, каждый из которых обладает собственными внешностью, предысторией и характером. Один из фанатов, который «одержим» этой серией, просил разработчиков добавить его покойного отца в список выживших. Игрок думал, что авторы из Undead Labs ограничились лишь именем персонажа, но на деле они сделали полноценного проработанного персонажа.
Пользователь EmbarrassedBudget859 смог отыскать его спустя три года. Он до сих пор в шоке, что Undead Labs не просто дала персонажу имя отца игрока, но и сделала отличительные черты характера. Брюс Аллен Банкомб заведовал медицинским кабинетом, был «старым и усталым» — так описывают персонажа в игре.
EmbarrassedBudget859 заявил, что навсегда останется частью сообщества State of Decay. А разработчики поспешили рассказать о находке поклонника. Они оказались рады, что он смог найти виртуальную копию своего покойного отца.
Простые игроки также оказались рады за EmbarrassedBudget859 и считают, что разработчики из Undead Labs крайне недооценены. Скорее всего, несёт ответственность за добавление персонажа дизайнер Джеффри Кард — именно его отметил в своей записи официальный профиль State of Decay.
Что касается будущего серии, то трейлер State of Decay 3 показали в рамках шоу Xbox Games Showcase 2024. Там можно увидеть атаку зомби и постапокалиптические машины, но дату релиза разработчики так и не назвали.