Свежий мод для Fallout 4 добавил в игру целый остров на основе реальной локации

Фанаты Fallout 4 под никами Tenhats и Shreddah4 создали для игры мод, в основу которого лёг реально существующий остров — Boon island.

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Сам остров Бун с примечательным маяком расположился в США в штате Мэн — маяк, кстати, построили ещё в 1811 году. В моде создатели постарались воссоздать как достопримечательность, так и её окружение с небольшим активным поселением.

Кроме того, на карте мода расположились ещё три небольшие локации и разнообразные точки интереса. Заодно пользователи смогут ремонтировать разрушенные здания в том же поселении.

Для работы над регионом авторы взяли пользовательские текстуры, меши и специальную карту Pipboy. В самом моде присутствует и квест с озвучкой, который вписан в мифологию основной игры.

Ещё игроки смогут выполнить различные дополнительные задания на острове, где меняется погода. Заодно разработчики ещё включили в мод новую иконку квеста и добавили музыку из классических частей серии.

Недавно стало известно о заморозке на неопределённый срок другого эпичного мода для Fallout 4 — Fallout Nuevo Mexico.

До этого дату релиза потеряла и крупная модификация Fallout London — причиной стал внезапный выход некстген-патча для F4 от Bethesda.