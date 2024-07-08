5 новых игр в Steam, которые вы могли пропустить
В Steam ежедневно выходят дюжины игр, и уследить за всеми релизами в поисках скрытых алмазов почти невозможно. Именно поэтому портал PC Gamer составил подборку из пяти стоящих игр, которые вы наверняка пропустили.
Murky Divers
Кооперативная игра для тех, кто ценит черные комедии. Murky Divers предлагает группе дайверов погрузиться в подводную лабораторию, чтобы избавиться от любых следов нелегальных научных экспериментов. Правда, работа будет непростой: беспокоиться придется не только об уликах, но и о монстрах, которые обитают на дне океана. Murky Divers пробудет в раннем доступе Steam как минимум 12 месяцев.
Republic of Pirates
Republic of Pirates — по сути, градостроительный симулятор, который делает больший акцент на развитие инфраструктуры, связанной с пиратством. Игроку предстоит не только заботиться о благополучии морских волков, но и руководить морскими битвами лично. Если Skull & Bones не смогла утолить жажду игр на пиратскую тематику, то стоит обратить внимание.
Dystopika
Dystopika принадлежит к зарождающемуся жанру «анти-стрессовых» градостроительных стратегий в духе Townscaper. Однако на этот раз игроку предстоит строить не пастельную идиллию, а огромный киберпанковый мегаполис. Гигантские рекламные щиты, высокие небоскребы, летающие машины, бесконечный дождь — все атрибуты сеттинга на месте.
It’s Just a Prank
Гротескный ретро-хоррор от первого лица, который рассказывает историю о детях, разыгрывающих друг друга… Пока один из розыгрышей не выходит из-под контроля. It’s Just a Prank проходится менее чем за час, и погружаться в сюжет лучше без каких-либо спойлеров.