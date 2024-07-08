5 новых игр в Steam, которые вы могли пропустить

В Steam ежедневно выходят дюжины игр, и уследить за всеми релизами в поисках скрытых алмазов почти невозможно. Именно поэтому портал PC Gamer составил подборку из пяти стоящих игр, которые вы наверняка пропустили.

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Murky Divers

Кооперативная игра для тех, кто ценит черные комедии. Murky Divers предлагает группе дайверов погрузиться в подводную лабораторию, чтобы избавиться от любых следов нелегальных научных экспериментов. Правда, работа будет непростой: беспокоиться придется не только об уликах, но и о монстрах, которые обитают на дне океана. Murky Divers пробудет в раннем доступе Steam как минимум 12 месяцев.

Republic of Pirates

Republic of Pirates — по сути, градостроительный симулятор, который делает больший акцент на развитие инфраструктуры, связанной с пиратством. Игроку предстоит не только заботиться о благополучии морских волков, но и руководить морскими битвами лично. Если Skull & Bones не смогла утолить жажду игр на пиратскую тематику, то стоит обратить внимание.

Dystopika

Dystopika принадлежит к зарождающемуся жанру «анти-стрессовых» градостроительных стратегий в духе Townscaper. Однако на этот раз игроку предстоит строить не пастельную идиллию, а огромный киберпанковый мегаполис. Гигантские рекламные щиты, высокие небоскребы, летающие машины, бесконечный дождь — все атрибуты сеттинга на месте.

It’s Just a Prank

Гротескный ретро-хоррор от первого лица, который рассказывает историю о детях, разыгрывающих друг друга… Пока один из розыгрышей не выходит из-под контроля. It’s Just a Prank проходится менее чем за час, и погружаться в сюжет лучше без каких-либо спойлеров.