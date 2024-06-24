Sony работает над обратной совместимостью игр с PS3 на PS5

По информации инсайдера Shepshal Nick, которую он озвучил в свежем выпуске подкаста XboxEra, Sony всё же выпустит ряд игр с PS3 на PS5. Притом речь идёт не про полноценную обратную совместимость, а про совместимость некоторых проектов.

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Инсайдер предполагает, что опция будет работать как таковая на Xbox Series. С консоли можно запускать ряд крупных игр с Xbox 360 и играть на современной консоли.

Сама Sony ещё не говорила про работу над обратной совместимостью, но, учитывая большую библиотеку тайтлов и преданных фанатов, реакция аудитории наверняка будет положительной.

Пользователи уже не раз высказывались в комментариях о желании поиграть на PS5 в хиты PS3: Infamous 2, Killzone 2, Resistance и другие проекты.