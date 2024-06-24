Ремастер The Thing полностью реализует видение авторов оригинала

Директор по развитию бизнеса Nightdive Studios Ларри Куперман рассказал, что The Thing: Remastered сможет реализовать все идеи, которые не получилось воплотить у создателей оригинала из Computer Artworks.

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[Computer Artworks] были очень-очень довольны созданной ими игрой, что вполне оправданно, но они понимали и ограничения, которые диктовали им технологии и движок.



Но в данном случае у команды Nightdive уже появились возможности для того, чтобы воплотить на экране некоторые нереализованные идеи оригинальных авторов. О чём конкретно идёт речь — непонятно, так как Куперман отказался раскрывать детали.

Судя по словам руководителя, это как-то связано со спойлерами. Возможно, что космическая тварь из сюжета будет лучше скрываться от игрока или что-то в подобном духе.

Заодно Куперман добавил, что у ремастера будет целый ряд улучшений геймплея оригинала, однако сам стиль прохождения при этом сохранят.

Релиз ремастера намечен на этот год для PlayStation, Xbox, Nintendo Switch и PC (Steam). В новинке пообещали добавить поддержку 4К и 120 FPS, обновить текстуры, освещение и другие эффекты.

Сама игра продолжает события оригинальной картины Джона Карпентера, где полярники столкнулись с жуткой инопланетной сущностью.