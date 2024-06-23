Карточки с комбо в игре Hamster Kombat про хомяка на 23-24 июня

В популярной игре Hamster Kombat, которая сейчас завоёвывает внимание миллионов пользователей по всему миру, помимо ежедневных шифров с азбукой Морзе, есть и ежедневные комбо-карты.

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Карты, действующие с 23 по 24 июня, выглядят следующим образом:

Security Team находится в разделе PR & Team, Prediction markets находится в разделе Markets, а Licence Vietnam — в Legal.



Для чего нужны карточки с комбо? Собрав комбинацию, можно быстро заработать 5 млн монет и повысить пассивный заработок.

С помощью азбуки Морзе и комбо-карт создатели Hamster Kombat привлекают ещё больше внимания к своему проекту и позволяют пользователям дополнительно заработать ещё больше монет.

Более подробно о Hamster Kombat мы рассказывали в отдельном материале.