В Сеть слили детальное описание Коломбины из Genshin Impact

В сеть утекло подробное описание новой героини Genshin Impact Коломбины. Девушка будет одной из Предвестников Фатуи. Источник: Devianart Изначально описание было приготовлено для актеров озвучки, которые проходили пробы на персонажа.

© Cq.ru

Отмечается, что с момента кастинга сценаристы Genshin Impact могли переработать Коломбину. В противном случае, девушка будет безумно меланхоличной, но очень сильной в бою.

Описание Коломбины из Genshin Impact

Юная девушка, немного сонная и усталая, но не настолько растерянная, как Ци Ци.

Ее манера речи ощущается более зрелой, чем у Ци Ци.

Про нее не скажешь, что девушка энергична, она всегда выглядит болезненно слабой.

Относительно медлительная, но не глупая, уравновешенный и не вспыльчивый характер.

Она мила и послушна с людьми, которые производят на нее сильное впечатление.

Она не будет грубить даже тем, кого ненавидит, предпочитает просто их избегать.Очень вежлива, даже в пылу сражения не проявляет никакой агрессии или злобы.

В бою не испытывает переживаний или страха. Для нее убийство — обычное дело, полностью покрыться кровью — как промокнуть под дождем.

Она не умеет контролировать свою силу, часто нанося слишком много ненужного урона.

На вид слабая и невежественная девушка, очень вежливая, но ей не хватает здравого смысла. Однако она может причинить вред, даже того не желая, и является очень опасным противником.

Инсайдеры полагают, что Коломбина и Капитано будут задействованы в сюжетной линии обновлений 5.Х. Первый патч линейки выйдет уже в конце августа 2024 года.