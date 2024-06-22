В Сеть слили детальное описание Коломбины из Genshin Impact
В сеть утекло подробное описание новой героини Genshin Impact Коломбины. Девушка будет одной из Предвестников Фатуи. Источник: Devianart Изначально описание было приготовлено для актеров озвучки, которые проходили пробы на персонажа.
Отмечается, что с момента кастинга сценаристы Genshin Impact могли переработать Коломбину. В противном случае, девушка будет безумно меланхоличной, но очень сильной в бою.
Описание Коломбины из Genshin Impact
- Юная девушка, немного сонная и усталая, но не настолько растерянная, как Ци Ци.
- Ее манера речи ощущается более зрелой, чем у Ци Ци.
- Про нее не скажешь, что девушка энергична, она всегда выглядит болезненно слабой.
- Относительно медлительная, но не глупая, уравновешенный и не вспыльчивый характер.
- Она мила и послушна с людьми, которые производят на нее сильное впечатление.
- Она не будет грубить даже тем, кого ненавидит, предпочитает просто их избегать.Очень вежлива, даже в пылу сражения не проявляет никакой агрессии или злобы.
- В бою не испытывает переживаний или страха. Для нее убийство — обычное дело, полностью покрыться кровью — как промокнуть под дождем.
- Она не умеет контролировать свою силу, часто нанося слишком много ненужного урона.
- На вид слабая и невежественная девушка, очень вежливая, но ей не хватает здравого смысла. Однако она может причинить вред, даже того не желая, и является очень опасным противником.
Инсайдеры полагают, что Коломбина и Капитано будут задействованы в сюжетной линии обновлений 5.Х. Первый патч линейки выйдет уже в конце августа 2024 года.