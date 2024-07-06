Как победить Реллану в Elden Ring: Shadow of the Erdtree
Реллана, Рыцарь Двойной Луны — одна из первых боссов Shadow of the Erdtree. Но это не значит, что она будет легким противником. Портал PC Gamer поделился советами о том, как можно одолеть этого босса.
На первый взгляд перед боем можно подумать, что Реллана — та же Лоретта, но без лошади. Отчасти это правда: Рыцарь Двойной Луны активно пользуется не только мечом, но и магией.
Хорошая новость в том, что комбо Релланы достаточно простые, если найти правильный ритм. После этого останется лишь одна проблема: она весьма агрессивна и атакует длинными цепочками ударов, из-за чего времени на контратаку остается немного. К счастью, Реллана имеет довольно низкую стабильность — тяжелые атаки и удары в прыжке эффективно выводят ее из равновесия.
Ниже — несколько полезных советов.
- Реллана часто сокращает дистанцию до игрока после заклинаний, поэтому рассчитывайте уклонения грамотно. Иначе можно увернуться от магии, но сразу напороться на меч.
- От магической дуги можно легко уклониться кувырком вперед.
- На 50% здоровья Реллана зажжет свои мечи. Если она начинает атаку огненным мечом, отойдите от нее, чтобы не попасть вод взрыв.
- Если Реллана начинает атаку синим мечом, перекатывайтесь вбок, чтобы увернуться от удара сверху. После этого сделайте кувырок вперед — от горизонтального взмаха.
- Когда Реллана взмывает в воздух и использует заклинание с двумя лунами, отбегите подальше. Вы можете вовремя подпрыгнуть, чтобы не получить урона от взрывов, однако последующая атака будет сложнее.