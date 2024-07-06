Как победить Реллану в Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Реллана, Рыцарь Двойной Луны — одна из первых боссов Shadow of the Erdtree. Но это не значит, что она будет легким противником. Портал PC Gamer поделился советами о том, как можно одолеть этого босса.

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На первый взгляд перед боем можно подумать, что Реллана — та же Лоретта, но без лошади. Отчасти это правда: Рыцарь Двойной Луны активно пользуется не только мечом, но и магией.

Хорошая новость в том, что комбо Релланы достаточно простые, если найти правильный ритм. После этого останется лишь одна проблема: она весьма агрессивна и атакует длинными цепочками ударов, из-за чего времени на контратаку остается немного. К счастью, Реллана имеет довольно низкую стабильность — тяжелые атаки и удары в прыжке эффективно выводят ее из равновесия.

Ниже — несколько полезных советов.