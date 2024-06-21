Разработчики рассказали подробности об отмененной Red Faction

Издание Rock, Paper Shotgun провело масштабное расследование о сокращениях в студиях, принадлежащих Embracer Group. Как оказалось, в Fishlabs (авторы Chorus) хотели создать игру, которая могла стать потенциальным продолжением Red Faction: Guerrilla.

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Разработчики создали «поддельный трейлер», он же и визуальный прототип игры на Unreal Engine 5. Проект презентовали издателю Plaion: в Fishlabs подготовили различные идеи, схожие с Red Faction: Guerrilla. Игроки от третьего лица смогли бы разрушать строения с помощью кувалды в открытом мире. А вот события прохладно принятой Red Faction: Armageddon должны были игнорироваться в сюжете.

«Мы пытались разобраться, что в Guerrilla сделали правильно, а что Armageddon сделали неправильно, и как мы можем объединить эти два фактора», — рассказал анонимный разработчик.



Согласно концептам, события Red Faction за авторством Fishlabs должны были происходить через 100 лет после истории Guerrilla. Размер мира был бы аналогичным, но сами локации планировалось переработать и сделать более красочными.

Главной героиней же должна была стать женщина, которая примет участие в подпольной революции. Планировалось, что в отменённой игре можно было бы заключить союзы с самыми разными фракциями: от химических корпораций до марсианских общин. Окружающие персонажи могли бы комментировать действия игрока, а само прохождение хотели сделать «иммерсивным». Игроки бы смогли использовать маскировку для скрытного проникновения или настраивать транспорт.

Моральный дух разработчиков «был хорошим», несмотря на отмену других проектов Fishlabs. Руководство уверяло, что студию не ждут сокращения, а в ноябре 2023 года издательство Plaion лично посмотрело на достигнутый прогресс. Авторы не только показали наработки новой Red Faction, но и устроили костюмированное шоу со «взломом» презентации — всё это высоко оценили управленцы.

Но в конце ноября 2023 года было проведено еще одно внутреннее голосование о будущем проекта Red Faction. Голоса разделились поровну, что означало немедленную отмену новой игры. В связи с этим руководству студии Fishlabs было приказано уволить почти всех, кто не был связан с играми в активной разработке. От потенциальной новой Red Faction могли остаться лишь концепт-арты.