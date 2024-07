Советы по прохождению Shadow of the Erdtree -- нового дополнения для Elden Ring

Дополнение Shadow of the Erdtree наконец вышло — сотни тысяч игроков вернулись в Elden Ring, чтобы пройти по следам пропавшего Микеллы. Портал PC Gamer без спойлеров поделился полезными советами для тех, кто собирается отправиться в путешествие.

Shadow of the Erdtree можно начать достаточно быстро

Хотя Shadow of the Erdtree позиционируется как дополнение для тех, кто далеко прошел по основному сюжету игры, проходить его полностью не обязательно. Просто DLC будет легче, если войти в новую локацию с прокачанным снаряжением.

По сути, для того, чтобы открыть путь в Shadow of the Erdtree, нужно выполнить всего пару требований. А именно, завершить цепочку квестов Белоликого Варрэ и победить Мога. Для новичков это не самая простая задача, но опытные игроки справятся довольно быстро.

Активируйте опцию для показа новых предметов

Последний патч для Elden Ring добавил в игру новую настройку, которая позволяет не терять из виду новые предметы. Она действительно помогает — включить опцию можно в настройках экрана. Так вы не потеряете новое оружие и броню в инвентаре на фоне сотен предметов из базовой игры.

Попробуйте какой-нибудь новый билд

Если вы не мчитесь к началу Shadow of the Erdtree на полной скорости, то, вероятно, дойдете до дополнения, уже прокачав комфортный билд. А те, кто прошел игру не раз и не два, наверняка возьмут с собой полный комплект хорошей экипировки. Но ради интереса попробуйте отказаться от привычной тактики и попробуйте нечто новое. Shadow of the Erdtree предлагает тонны нового оружия и брони — «багаж» из оригинальной игры будет только мешаться под рукой.

Не откладывайте знакомство с компаньонами Микеллы

Компаньоны Микеллы, которые ненадолго появились во втором трейлеры — самые важные персонажи в Shadow of the Erdtree. Каждый из них предлагает собственную цепочку квестов, поэтому с ними стоит поговорить до того, как вы зайдете слишком далеко вглубь новых регионов.

Не забывайте смотреть вниз

Мир Shadow of the Ertree простирается не только высоко вверх, но и достаточно глубоко вниз. Каждый раз, когда вы окажетесь на краю обрыва, загляните за его пределы — может, где-то рядом находится тропинка вниз. Постарайтесь всматриваться в ландшафт не только на открытом воздухе, но и в руинах, а также пещерах. Конечно, дополнение не приготовило для игроков отдельную подземную карту, как в базовой Elden Ring, однако это не значит, что сюрпризов вообще нет.

Дополнение щедро на материалы для прокачки снаряжения

Shadow of the Erdtree знает, что игрокам захочется сразу опробовать новое оружие в деле, и поэтому чуть ли не заваливает материалами для его прокачки. Ковка от +10 до +25 не потребует огромных затрат ресурсов, и вам не придется тратить много рун на покупку руды в Крепости Круглого стола. Помимо этого, в новых локациях можно найти личинки, необходимые для перераспределения характеристик — самое то, чтобы испытать новый билд.