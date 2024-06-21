Valve назвала шутер Counter-Strike «величайшей» игрой

19 июня считается днём рождения серии Counter-Strike — в тот день в 1999 году состоялся релиз публичной версии 1.0. В честь 25-летия серии разработчики Counter-Strike 2 из Valve обратились к фанатам в социальных сетях, нескромно назвав шутер «величайшей» игрой из когда-либо созданных.

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Были перечислены и различные достижения шутера. Изначально он был модом для Half-Life, но превратился в полноценную игру с преданным сообществом и «величайшую» киберспортивную дисциплину. Также разработчики отметили, что Counter-Strike создала множество воспоминаний для своих поклонников, и поблагодарили своих «самых увлечённых» игроков в индустрии.

К сожалению, в очередной раз поклонники остались без праздничного обновления или подарков. Это может быть связано с тем, что в Valve всё ещё трудятся над оптимизацией и решением основных проблем Counter-Strike 2. Однако в файлах игры нашли множество нереализованного контента, который может появиться в будущих обновлениях: от питомцев в виде куриц до новых видов ножей.

Последний патч в Counter-Strike 2 вышел 20 июня. В нём не добавили ничего интересного, а лишь исправили пару проблем. Например, была улучшена стабильность подключения к серверам.