Во что поиграть на Android и iOS

Рынок мобильных игр не дремлет даже тогда, когда на рынке консольных или компьютерных проектов наступает сравнительное затишье. Портал pocketgamer.com подготовил подборку свежих игр для Android и iOS.

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The Legend of Jaffa Brownie

Милый трехмерный платформер, где игроку в роли отважного шоколадного кексика предстоит одолеть армию злых роботов. The Legend of Jaffa Brownie делает ставку на разнообразие уровней, головоломки и динамику. Ну и шляпы, конечно же.

Kaiju Attack 2

Kaiju Attack 2 — интересная вариация всем знакомого жанра три-в-ряд, но в сеттинге японских кайдзю-фильмов. Игроку необходимо решать паззлы, чтобы атаковать гигантских монстров и зарабатывать финансирование, без которого не получится прокачать свою армию. Однако каждый кайдзю требует собственной тактики, так что важно не расслабляться.

Looped

Интерактивная визуальная новелла по мотивам одноименной короткометражки. Looped не просто стилизована под карандашный рисунок — она действительно нарисована от руки. Ничего не ищите о сюжете, чтобы не испортить себе удовольствие: вас ждет трогательная история о любви, абсурде и путешествиях во времени.

Passpartout 2: The Lost Artist

Продолжение Passpartout — подарок всем, кто хоть немного любит рисовать, пусть даже и не очень хорошо. Если в первой игре голодающий артист продавал картины за еду, то на этот раз ему предстоит совершить путешествие в совершенно новый город, чтобы наполнить его красками. Отдельно отметим, что мобильный порт The Lost Artist адаптирован специально для тачскринов.