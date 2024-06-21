Новый патч Elden Ring вызвал проблемы у игры на Steam Deck

Свежий патч для Elden Ring, который выпустили до релиза дополнения Shadow of the Erdtree, внезапно вызвал проблемы у игры на Steam Deck.

© Скриншот

В частности, некоторые пользователи потеряли возможность выходить онлайн (перестают работать вторжения и сообщения) — кроме того, Elden Ring показывает им сообщение об ошибке. И если оставить Steam Deck нетронутым на несколько минут, то в работе игры тоже могут возникнуть проблемы.

Разработчики из FromSoftware уже отреагировали на жалобы пользователей, пообещав в скором времени выпустить хотфикс.

Сам патч, кстати, порадовал пользователей возможностью призвать ездовое животное в сражении против финального босса игры — до релиза авторы не упоминали, что такая возможность появится в патче.

Игроки отметили, что подобная опция имеет смысл, так как дизайн битвы будто бы изначально намекал, что в битве будет полезно ездовое животное. Некоторые даже удивились, что разработчики так долго думали над добавлением подобной возможности.

В самом патче ещё добавили новые причёски персонажам, специальный знак для выделения недавно найденных предметов и включили возможность настройки кнопки вызова карты.

Релиз самого дополнения Shadow of the Erdtree уже состоялся на PC, PlayStation и Xbox, причём оно собрало крайне положительный рейтинг в Steam.

Ранее дополнение очень похвалили критики, а ещё оно стало самым высокооценённым DLC на Metacritic. В Bandai Namco при этом новинку и вовсе сравнили с полноценной игрой.