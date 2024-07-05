Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас

Поздравляем поклонников Elden Ring с выходом Shadow of the Erdtree! А всем остальным соболезнуем — ближайшие пару недель игровые СМИ и соцсети будут говорить только об этом. Если же вы ищите что-нибудь, на что можно отвлечься, то мы собрали нашу традиционную подборку бесплатных игр на выходные.

© Steam

В Epic Games Store раздают Freshly Frosted — головоломку на логистику для сладкоежек. На маленькой пекарне переполох: для того, чтобы производство пончиков шло по плану, нужно правильно разместить все конвейеры и проследить за цепочками ингредиентов. Игру можно бесплатно забрать до 27 июня.

© EGS

На бесплатные выходные в Steam вышла Stellaris — единственная и неповторимая sci-fi стратегия Paradox Interactive. За 10 лет, прошедшие после релиза, игра получила тонны дополнительного контента, не говоря уже о преданном сообществе игроков и сотнях фанатских модификаций. Stellaris можно бесплатно попробовать до 24 июня.

© Steam

Помимо этого, на бесплатные выходные попала Workers & Resources: Soviet Republic — хардкорный гибрид градостроительной стратегии и менеджмент-сима. Для того, чтобы превратить бедный советский городок в центр локальной экономики, игроку предстоит позаботиться о самых разных инфраструктурах. От общественного транспорта до грузоперевозок, электроснабжения, воды и многого другого. Попробовать свои силы в роли градостроителя можно до 24 июня.

© Steam

Бесплатный пролог Ale & Tale Tavern — кооперативного симулятора таверны, где от 1-4 игроков могут заняться восстановлением заброшенной таверны. Для этого необходимо добывать ресурсы, охотиться, рыбачить, разливать посетителям напитки и, конечно же, готовить закуски.

© Steam

Наконец, Sicaria — студенческая игра, вдохновленная события 80-летней войны между Нидерландами и Испанской империей. Игроку предстоит примерить на себя роль скрытного инженера, который ведет партизанскую войну в Антверпе. Для победы необходимо полагаться на скрытность, внезапные атаки и сам город, полный укромных мест для засад.