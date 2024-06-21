Авторы MMO-выживалки Dune: Awakening рассказали о создании героя и локациях

Funcom провела свежую презентацию, посвящённую грядущей MMO-выживалки Dune: Awakening. В рамках презентации с игроками вновь поделились различными подробностями — в этот раз они коснулись создания персонажа, повествования и локаций.

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Игрок сможет настроить не только пол и внешний вид своего героя, но и другие детали вроде родной планеты и специализации наставника, которая определит стартовые способности;

Игроки смогут обучаться новым умениям, выполняя задания других наставников;

По ходу прохождения можно будет выстраивать отношения с фракциями — работать с ними сообща или же против них и даже вести дела с двумя сторонами одновременно;

В Dune: Awakening обещают глубокий сюжет с политическими интригами и разными загадками, одна из которых — исчезновение фрименов;

Для всех прохождение будет начинаться на локации Hagga Basin — здесь будут доступны стартовые задания и знакомство с основными механиками. Заявлено больше 40 игроков на одном сервере;

После Hagga Basin игроки смогут перейти на глобальную карту, где будут доступны два социальных хаба Arrakeen и Harko;

Главной локацией станет Deep Desert, на которой можно будет найти большое количество контента — точки интереса, сбор Спайса, задания и многое другое. А ещё именно здесь будет проходить Кориолисова буря, меняющая окружающую среду;

Ещё больше регионов пообещали раскрыть в будущем.

Dune: Awakening находится на стадии закрытого бета-тестирования — подать заявку на участие можно через официальный сайт. Открытому тестирование пока мешает большое количество багов и других проблем.

Релиз Dune: Awakening состоится на PC, PS5 и Xbox Series. Напомним, что действие игрыg развернётся в альтернативном мире, без Пола Атрейдеса.

Геймплей обещают показать на грядущей gamescom в августе.