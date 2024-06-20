В Bandai Namco сравнили дополнение к Elden Ring с полноценной игрой

Сегодня состоится релиз (как минимум на PC в Steam) дополнения Shadow of the Erdtree для Elden Ring. В честь этого в издательстве Bandai Namco поделились подходом к маркетинговой кампании — её можно сравнить с рекламой полноценной игры.

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Директор по маркетингу и продажам Bandai Namco в Европе назвал релиз Shadow of the Erdtree «грандиозной вехой», ведь это будет самое масштабное дополнение в истории игр FromSoftware. Это и определило подход к маркетинговой кампании, к которой подошли «с той же энергией и целеустремленностью», как и при рекламе абсолютно новой игры.

«От первоначального анонса до релиза мы выделили значительный бюджет и ресурсы, чтобы обеспечить соответствие результатов [маркетинговой] кампании качеству контента. Эта кампания не имеет аналогов по своему масштабу и, безусловно, является нашей самой амбициозной в плане [игровых] дополнений», — рассказали в Bandai Namco.



Помимо цифрового релиза, Bandai Namco выпустила коллекционные издания Shadow of the Erdtree. Также издатель ожидает, что продажи самой Elden Ring значительно возрастут.

Также в Bandai Namco обратили внимание на проблему того, что в Steam менее половины пользователей победили нужного босса для доступа к DLC. Эта статистика является «уникальной проблемой», но не должна отрицательно повлиять на продажи, ведь общая аудитория Elden Ring составляет свыше 25 миллионов игроков.

Кроме того, выход аддона должен стать мощным стимулом для прохождения нужной части игры. А спидраннеры успели доказать, что сделать это можно менее, чем за полчаса — рекордсмену потребовалось чуть более 27 минут для победы над Могом и другими необходимыми боссами.

Дополнение Shadow of the Erdtree будет доступно на PC, PlayStation и Xbox. В его честь выпустили не только релизный трейлер, но и подготовительный патч для Elden Ring.