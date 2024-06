Microsoft привезет новые игры на фестиваль gamescom 2024 в августе

Компания Microsoft объявила о том, что она примет участие в выставке видеоигр gamescom 2024. Игровое подразделение корпорации под брендом Xbox обещает организовать крупнейший стенд в своей истории.

В Microsoft поделились предварительным списком игр, которые точно появятся на грядущей выставке. Посетителей будут ждать как минимум ремейк Age of Mythology, стратегия в стиле «Цивилизации» Ara: History Untold, ролевой экшен Avowed, дополнение Vessel of Hatred для Diablo 4, аддон The War Within для World of Warcraft и многое другое.

Международный фестиваль видеоигр gamescom 2024 пройдёт в Германии в период с 21 по 25 августа. Во время проведения ивента пройдёт большая трансляция Opening Night Live от ведущего The Game Awards и Summer Game Fest Джеффа Кили.