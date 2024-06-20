Создатель Fallout рассказал подробности отмены проекта Van Buren

Поклонники классических игр серии Fallout, которым не по нраву превращение, проделанное Bethesda с Fallout 3, до сих пор с тоской вспоминают несостоявшийся проект Van Buren (Fallout 3). И подробности о том, как и почему это случилось, мы узнали от самого Тима Кейна.

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Кейн, который участвовал в создании Fallout и Fallout 2, покинул Black Isle в 1998 году, чтобы основать студию Troika. К тому времени, как Interplay в 2003 году решила закрыть Van Buren, он уже давно не был причастен к студии. Однако, как оказалось, Кейн всё же имеет отношение к отмене проекта.

В середине 2003 года один из продюсеров Interplay попросил Кейна прийти в офис и сыграть в раннюю версию Van Buren. После нескольких часов знакомства с рабочей версией Кейн заявил, что качественная RPG может получиться у команды через 18 месяцев.

На вопрос продюсера о возможном сокращении срока Кейн ответил, что при условии суровых переработок, возможно, удастся уложиться в 12 месяцев. Но он не рекомендует этого делать, поскольку тогда игра выйдет с проблемами в балансе и массой багов. Помимо этого, после года напряжённой работы команда бы сильно поредела.

Тим Кейн невольно предрешил судьбу Van Buren: впоследствии продюсер Interplay признался, что любой ответ, кроме «шесть месяцев», означал, что игра будет снята с производства. В то время издательство находилось в очень сложной ситуации, у компании стремительно заканчивались деньги. На производственный цикл свыше шести месяцев просто не было средств.

Впрочем, винить Кейна в отмене Van Buren не стоит. Продюсер сам был уверен, что за полгода у Black Isle ничего не получится, так что консультация творца Fallout лишь убедила его в своей правоте.

Напомним, что впоследствии ряд идей и концептов Van Buren использовали создатели Fallout New Vegas.

После отмены проекта массовых увольнений не случилось, команду перевели на другие проекты. Однако отказ от новой Fallout был воспринят как сигнал, и в течение нескольких месяцев произошел массовый отток сотрудников. В конце концов издатель был вынужден продать бренд.

Техническая демоверсия Van Buren некоторое время назад появилась в сети, так что все желающие могут сами увидеть, во что играл Тим Кейн в офисе Interplay в 2003 году. Группа энтузиастов пытается завершить Van Buren уже несколько лет, но пока что о готовности речь не идёт.