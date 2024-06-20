LEGO Horizon Adventures выйдет полностью на русском языке

В середине июня Sony открыла страницу игры LEGO Horizon Adventures в Steam. Из неё стало известно, что новый проект PlayStation получит полноценный перевод на русский язык — субтитры и дубляж. Проект также получил локализованное название в странах СНГ — «LEGO: Приключения Horizon»

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Таким образом, Sony продолжает выпускать свои блокбастеры полностью на русском языке спустя два года после приостановки работы в России. Ранее компания также перевела «Человека-паука 2», God of War Ragnarok и дополнение Burning Shores для Horizon Forbidden West.

Релиз LEGO Horizon Adventures, приключения в формате фигурок LEGO, состоится в конце 2024 года на ПК, PS5 и Nintendo Switch. Проект адаптирует события Horizon Zero Dawn на новый лад.