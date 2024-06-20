Авторы космического шутера Boundary сообщили о прекращении поддержки игры

Авторы космического мультиплеерного шутера Boundry сообщили о прекращении поддержки игры.

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Об этом рассказала компания Skystone Games, которая решила отказаться от прав на издание новинки. По словам фирмы, разработчики не смогли справиться с поставленными задачами и выпустить новый контент с улучшениями в обговоренные сроки.

Отсутствие новинок по игре расстроило как фанатов, так и саму Skystone. Поэтому права на издание игры вернутся к разработчикам в конце июня — однако авторы уже решили прекратить поддержку шутера полностью.

Издатель понимает, что многих расстроят такие новости, но ничего поделать с ситуацией нельзя. Заодно в обращении поблагодарили всех тех, кто поддерживал шутер ранее.

В Boundary игроки брали на себя роль астронавтов, которые сражались с противниками в космосе. Игра обещала шесть доступных классов, широкие возможности кастомизации и несколько различных режимов (вроде битв на выживание, захвата точек и так далее).

Сам геймплей сочетал в себе элементы MOBA и обычного шутера. Изначально игру анонсировали в 2019 году для PS4 и PC, а апреле 2023 года она вышла в раннем доступен Steam и собрала смешанные отзывы (почти 15 тысяч рецензий).