Metallica выпустила анонс концерта в игре на русском и разозлила фанатов

Анонс интерактивного концерта популярной группы Metallica в игре Fortnite, выпущенный на русском языке, спровоцировал скандал в соцсетях. Об этом пишет RT.

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Часть пользователей назвали позором для группы использование русского языка в афише, на которой написано «Metallica: Рёв. Драйв. Рок».

«Жалкие», «Не ожидал такого от вас, ребята», «По-русски? Издеваетесь?» - написали они в комментариях к записи.



При этом было достаточно и благодарных комментариев, где афишу назвали «отличной», подчеркивая, что недовольство в основном выражают украинцы.

Игроки смогут посмотреть шоу шесть раз на протяжении двух дней. Концерт приурочен к новому сезону, посвященному Metallica. Шоу будет появляться в меню «Поиск» Fortnite за полчаса до начала каждого сеанса, отмечается в сообщении на сайте игры.

Напомним, что с момента начала российской операции на Западе не раз выступали с резкими и резонансными заявлениями в адрес России. В частности, министр культуры и национального наследия Польши Петр Глиньский подчеркивал, что российская культура должна исчезнуть из общественного пространства. А министр культуры Литвы Симонас Кайрис предложил ввести в республике мораторий на русскую культуру и язык.

Украинцы также неоднократно выражали свое недовольство, если кто-то из знаменитостей использовал русский язык. Так, острую реакцию со стороны украинских пользователей вызвало видео под ремикс песни российского исполнителя Xcho «Я и ты», которое выложил в соцсетях американский актер Уилл Смит.