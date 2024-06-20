Разработку эпичного мода Fallout: Nuevo Mexico заморозили

Авторы масштабного мода Fallout: Nuevo Mexico для Fallout 4 сообщили, что работа над их творением приостановлена на неопределённый срок.

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Причина подобного поворота событий оказалась довольно простой — ведущий разработчик новинки под ником Zapshock покинул команду. А ранее из сети начали удалять трейлеры фанатской работы.

История мода разворачивалась через пять лет после первой Fallout в Нью-Мексико. Создатели обещали сделать большой упор на сюжетные выборы игроков и классические элементы RPG, которых стало меньше в последних частях франшизы. Заодно в моде должны были быть озвучены все роли, а ещё к нему собирались выпустить свой саундтрек.

Исчезновение материалов по моду из сети вызвало удивление фанатов и даже некоторых участников проекта. Один из авторов, который якобы работал над озвучкой, заявил, что все данные буквально «пропали за одну ночь».

А теперь же как раз команда сообщила о заморозке своего проекта. Вернётся ли она к его разработке — непонятно.

Ранее дату релиза потерял и другой крупный мод по Fallout 4 — Fallout London. В этом случае, правда, источник проблем был иным. Bethesda в конце апреля выпустила некстген-патч для F4, что стало полным сюрпризом для команды авторов модификации.

Разработчики создавали свой мод под «старую» версию игры, поэтому им пришлось перенести своё творение, чтобы проверить его на предмет ошибок после выхода патча.