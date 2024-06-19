В Hamster Kombat добавили новую карту с самой большой прибылью в разделе Legal

19 июня в популярную Telegram-игру Hamster Kombat добавили новую карточку Licence Indonesia. Найти ее можно в разделе Legal.

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Карта стоит 100 тысяч монет, а на первом уровне прокачки приносит аж 5 тысяч монет в час — это самый высокий показатель в разделе Legal. Однако, чтобы получить доступ к Licence Indonesia, нужно пригласить в Hamster Kombat хотя бы 4 друзей.

Стали известны комбо-карты для Hamster Kombat на 19-20 июня 2024 года Примечательно, что разработчики Hamster Kombat добавляют новые карты в игру уже третий день подряд.

Ранее в «тапалке» про хомяка появились карточки Licence India и Licence Bangladesh. Заглавное фото: playgroundai