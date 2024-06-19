Sony вновь пропустит выставку gamescom в 2024 году

Sony объявила, что не приедет на выставку gamescom 2024, которая пройдёт в Кёльне с 21 по 25 августа. Это значит, что поклонники могут не ждать показа игр внутренних студий PlayStation или анонсов новинок в аппаратном обеспечении. Не исключено, что компания станет одним из спонсоров на Кёльнской торговой ярмарке, что даст ей право участвовать в церемонии открытия.

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Например, так было в 2022 году, когда незадолго до старта gamescom был представлен контроллер DualSense Edge. В последний раз Sony была полноценной участницей gamescom в 2019 году. Тогда компания привезла с собой Death Stranding и Final Fantasy VII Remake.

Причина отказа Sony от участия в gamescom 2024 неизвестно. Потенциально японская корпорация может готовиться к собственному мероприятию, которое пройдёт примерно в то же время или осенью. Одной из новинок может стать и консоль PlayStation 5 Pro, слухи о которой ходят долгое время.

Этой весной от участия в проведении gamescom 2024 отказалась и Nintendo. Однако выставка точно не обойдётся без крупных разработчиков. В августе в Кёльн приедут THQ Nordic, Capcom и другие ведущие компании индустрии.

Ранее ведущий мероприятия Джефф Кили рассказал, что число забронированных билетов значительно выросло по сравнению с прошлым годом. А в 2023 году игровая выставка поставила рекорд по просмотрам и собрала порядка 320 тысяч посетителей.