Кликер Banana обошел Hogwarts Legacy и BG3 по пиковому онлайну в Steam

По данным Steam DB, необычный онлайн-кликер Banana обошёл Hogwarts Legacy и Baldur’s Gate III по пиковому онлайну в Steam.

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На данный момент у игры, где пользователям попросту нужно кликать на банан, пик онлайна перевалил за 884 тысячи человек — кликер занял девятое место в соответствующем топе.

Для сравнения, пик онлайна «Хогвартса» слегка перевалил за 879 тысяч, а у BG3 — за 875 тысяч.

При этом Banana уже подбирается к лаврам New World и Elden Ring — их пиковый онлайн переваливает за 913 тысяч и 953 тысячи человек соответственно.

До этого Banana обошла показатели Apex Legends, Valheim, Terraria, Fallout 4 и Helldivers 2. Судя по всему, на популярность новинки повлияла возможность получить разноцветные «шкурки», которые потом можно продать.

Сами разработчики игры заверили пользователей, что их творение не представляет собой какую-то нелегальную схему по «высасыванию» денег. Подобные подозрения возникли у игроков потому, что один из разработчиков ранее был связан с биткоинами.

Другие авторы кликера заявили, что не знали о прошлом коллеги, но после текущих новостей успели распрощаться с ним.