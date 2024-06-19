Шутеру Counter-Strike исполнилось 25 лет

Серии компьютерных игр в жанре шутер под названием Counter-Strike от американской компании Valve исполнилось 25 лет.

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Изначально Counter-Strike была создана как многопользовательский мод для игры Half-Life 19 июня 1999 года. Однако уже в 2000 году шутер стал самостоятельной игрой под крылом Valve.

Затем в рамках серии также выходили такие игры, как Counter-Strike: Condition Zero (2004 г.), Counter-Strike: Source (2004 г.), Counter-Strike: Global Offensive (2012 г.) и Counter-Strike 2 (2023 г.).

На сегодняшний день Counter-Strike 2 является одной из самых популярных онлайн-игр, стабильно занимающей лидерскую позицию в чартах Steam. Кроме этого, шутер представляет из себя топовую киберспортивную дисциплину, по которой ежегодно проходит множество турниров с крупными призовыми.