Свежий патч Mortal Kombat 1 добавил режим с поддержкой 60 FPS на PC

Разработчики файтинга Mortal Kombat 1 выпустили свежий патч для игры, с которым на PC убрали ограничение в 30 FPS.

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Теперь пользователи смогут оценить мод с поддержкой 60 FPS — правда, преренденные ролики равно будут показывать c 30 кадрами в секунду. Кроме того, поддержка 60 FPS пока доступна только в оффлайн-режиме.

Если игрок попытается зайти в онлайн-турнир, то мод отключат. Последнее якобы сделано для того, чтобы поддержать стабильность производительности в сетевых битвах.

Заодно патч исправляет ряд многочисленных технических проблем — к примеру, ранее в онлайн-матчах могла быть нарушена синхронизация битв. Кроме того, была исправлена работа камеры в некоторых моментах сражений для Хоумлендера, Омни-Мэна и Миротворца.

Ещё патч вносит дополнительные изменения баланса, которые касаются тех же Хоумлендера и Миротворца. В тот же список добавили и Рептилию, как и трёх «камео-бойцов». Ознакомиться с полными деталями изменений можно на странице патча.

Само обновление с патчем на PC (Steam, EGS), кстати, оказалось довольно объёмным — оно занимает порядка 9 ГБ. Сам патч ещё доступен на PS5 и Xbox Series.

Хоумлендера из «Пацанов» добавили в игру ещё 11 июня, а у самих «Пацанов» недавно стартовал четвёртый сезон, который зрители встретили довольно прохладно.

Ещё сериал успели продлить на пятый, который станет для него заключительным.