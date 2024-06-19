Голоса компаньонов в Avowed порадуют фанатов Mass Effect и Starfield
Портал PC Gamer выяснил, кто из актёров подарил свой голос каждому компаньону в Avowed. Похоже, что всего в игре будет 4 напарника:
- Кай (Kai) — Брэндон Кинер, голос Гарруса в играх Mass Effect; (многие подозревали и да — это действительно он!);
- Джатта (Giatta) — Мара Жюно, голос Икоры Рей в Destiny 2;
- Яцли (Yatzli) — Анджали Бхимани, голос медузы в Stray Gods: The Roleplaying Musical и Натары в Starfield;
- Мариус (Marius) — Скотт Уайт, голос Ратмы в Diablo IV.
Avowed выходит в этом году на PC и Xbox Series (включая Game Pass). Obsidian может планировать релиз на ноябрь.
Свежий игровой процесс и больше подробностей грядущей ролевой новинки авторов The Outer Worlds и Fallout New Vegas можно найти по ссылке.
Сейчас Obsidian также работает над The Outer Worlds 2 и не переживает о своём возможном закрытии.
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