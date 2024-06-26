История обоев Windows: какими были стандартные заставки раньше

За свою долгую историю Windows не раз меняла визуальный дизайн, а вместе с ним менялись и стандартные обои — пожалуй, самая узнаваемая черта операционной системы. Портал howtogeek.com вспомнил, какими были заставки в разных версиях Windows.

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Windows 95

По сегодняшним стандартам бирюзовый цвет стандартных обоев Windows 95 может показаться неприятным, но, в то же время, он вызывает своего рода ностальгию. Точно такие же обои использовались на предрелизных версиях Windows NT: бирюзовый в принципе был популярным в 1990-х.

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Windows 98

Windows 98 сменила однотонные обои на фотографию облаков в небе, которая моментально выделила систему на фоне предшественниц. Новый продукт Microsoft впервые познакомил многих с Outlook Express, Microsoft Chat и Personal Web Server — незаменимыми интернет-компаньонами. Поэтому небо на заставке символизирует свободу интернет-серфинга.

Windows 2000

Если стандартный фон Windows 98 был недостаточно ярким символом свободы, то обои Windows 2000 уж точно донесли посыл. Два полупрозрачных прямоугольника тоже появились не зря: они лишний раз напоминают об одном из новшеств системы — прозрачных окнах, позволяющих заниматься несколькими задачами одновременно.

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Windows XP

Windows XP ознаменовала значительные перемены в дизайне интерфейса системы, которые напоминают о себе и по сей день. Фоновая заставка тоже была неотъемлемой частью обновления: знаменитая фотография зеленых холмов в округе Сонома стала первым необработанным изображением, взятым в качестве фона. Любопытный факт — раньше на этих холмах располагалась винодельня.

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Windows Vista

Vista получила фоновый рисунок, вдохновленный северным сиянием. Многие пользователи до сих пор считают его лучшим в истории операционной системы: мягкие оттенки и линии отлично успокаивают, хоть и заметно, что композиция вдохновлена фоном Windows XP.

© Windows Wallpaper Wiki

Windows 7

Хотя Windows XP гораздо ярче напоминала о природе, бабочка и деревце на заднем плане заставки Windows 7 тоже поднимают настроение. Дизайн этого рисунка словно вернулся к более простым временам, параллельно укрепив ассоциацию между голубым небом и брендом Windows.

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Windows 8

Неизвестно, почему Microsoft выбрала стандартным фоном для Windows 8 именно фотографию ромашек. Возможно, в этом как-то замешан запуск приложения Windows Photos, который состоялся в том же году. Тем не менее, новая заставка продолжила тему природы — и, по совместительству, стала последним фоном подобного рода на сегодняшний день.

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Windows 10

Заставка, созданная художником GMUNK, похожа на цифровое изображение, но на самом деле сфотографирована вручную — хоть и отретуширована. Дизайнеры вырезали в черном картоне четыре отверстия, после чего проделали аналогичную операцию с акриловой панелью и наложили их друг на друга. Им пришлось снять более 3 000 тысяч фотографий и совместить их в разрешении 9К.

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Windows 11

Наконец, Windows 11 вернулась к более классической цветочной теме, совместив мотивы природы и более современный, абстрактный дизайн. А синий цвет якобы призван подчеркнуть «спокойную и завершенную» философию дизайна системы.