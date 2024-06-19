Появились свежие детали Dragon Age: The Veilguard

Издание Game Informer раскрыло пачку подробностей Dragon Age: The Veilguard. Журналисты рассказали немного про сюжет, раскрыли свежие детали боевой системы, мира и взаимодействия со спутниками.

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Про сюжет

Протагонист по имени Рук связывает свою кровь с Тенью путём вмешательства в проводимый ритуал Соласа. Из-за этого антагонист оказывается заперт в Тени, а эльфийские боги Эльгарнан и Гиланнайн получают свободу.

Солас заперт в Тени, однако это не мешает ему связываться с Руком. Посредством общения Солас рассказывает, что хотел лишь надёжнее запереть двух богов, однако уже поздно.

С этого момента Рук со своей командой осознаёт, что Эльгарнан и Гиланнайн представляют большее зло, чем запертый Солас.

Про боевую систему

Во время сражений игроки смогут парировать атаки, заряжать собственные удары, а также совершать лёгкие и тяжёлые атаки и рывки.

У каждого класса будет набор уникальных способностей. С помощью этого авторы хотели выделить преимущества одного класса над другим и показать их отличия. К примеру, разбойники смогут стрелять из лука.

Бывший продюсер Dragon Age Марк Дарра похвалил боевую систему The Veilguard. Он отметил, что впервые в серии она получилась интересной.

Про напарников

Связь с компаньонами — важная часть игры. Развивать с ними взаимоотношений можно будет путём выполнения личных заданий, при сделанном выборе в диалогах и прочем.

Отслеживать уровень отношений с напарниками можно будет в отдельном окне на экране. Там же появится и вся подробная информация про них.

Немного свежих скриншотов и артов

© BioWare

© BioWare

© BioWare

© BioWare

Релиз Dragon Age: The Veilguard ожидается осенью на PS5, Xbox Series и ПК.